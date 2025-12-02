ଯୌତୁକ ନିର୍ଯ୍ଯାତନା ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଝିଅ; ମୃତ୍ଯୁ ପରେ ଖୋଲିଲା ଗୁମର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ତଥ୍ଯ…
ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯ୍ଯତନା। ଯୌତୁକ ପାଇଁ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ କଡା଼ ନିନ୍ଦା କଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ। କିଛି କହି ପାରିଲା ନାହିଁ ସ୍ବାମୀ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା।
ଜୀବନ ହାରିଲେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା। ଯୌତୁକା ନିର୍ଯ୍ଯାତନା ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ।
ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଥରୁମରୁ ନ ବାହାରିବାରୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଘର ଲୋକ କବାଟ ବାଡେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଡୋର ନ ଖୋଲିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ଘର ଲୋକ ବାଥରୁମ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
“ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ମାଧୁରୀ ସାହିତ୍ୟିବାଇ (୨୫), ପୂର୍ବରୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ।
ବିଏନଏସ(ଭାରତୀୟ ନ୍ଯାୟ ସଂହିତା)ର ଧାରା 80 (ଯାହା ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାହିତିବାଇ, ନନ୍ଦ୍ୟାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗନାପାଲିରେ ରହୁଥିବା ରାଜେଶ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିନଥିଲେ। ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବି ଟେକ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ନାହିଁ।
ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ରେ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ଦୁଇ ଜଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ଦୁହେଁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲେ।
ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାର କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ କି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଉଛି।ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ।