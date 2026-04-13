୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ICC ପକ୍ଷରୁ ବମ୍ପର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଘୋଷଣା, ପରିମାଣ ଉଡ଼ାଇଦେବ ହୋସ୍
ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଘୋଷଣା କଲା ICC।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ୨୦୨୬ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାର ଘୋଷଣାରେ, ଆଇସିସି କହିଛି ଯେ ଏହି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳ ୮୧,୬୪,୬୧୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଇବେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୮୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୁନ୍ ୧୨ ରୁ ଜୁଲାଇ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ୧୨ଟି ଦଳ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୭୯,୫୮,୦୭୭ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଥିଲା; ଏଥର ଏହାକୁ ୮୧,୬୪,୬୧୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଯେଉଁ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୩,୪୦,୦୦୦ ଡଲାର ମିଳିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୧.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ସମୟରେ, ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧା ରାଶି ୧୧,୭୦,୦୦୦ ଡଲାର ମିଳିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦.୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ୬,୭୫,୦୦୦ ଡଲାର ପାଇବେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବେ ନାହିଁ; ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଅତି କମରେ ୨,୪୭,୫୦୦ ଡଲାର ପାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ୩୧,୧୫୪ ଡଲାରର ଏକ ପୃଥକ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍:
୨୦୨୬ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ୫ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ୧୨ଟି ଦଳକୁ ଛଅଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରେ ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସମସ୍ତ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ।
୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଥିଲା, ଯିଏ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩୨ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ କେବେବି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିନାହିଁ।