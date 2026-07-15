ICCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ଖେଳ ଏବଂ କେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ହେଲା ଲାଗୁ
ICCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ଖେଳ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଖେଳ ଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଡିନବରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍: ୩ଟି ଦେଶରେ ହେବ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୧୪ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢ଼େଇ । ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆର ସହ-ମେଜବାନୀରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ । ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ ୩ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ରାଉଣ୍ଡ-୧: ‘ସୁପର ସିରିଜ୍’: ମୋଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ୧୪ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ଶେଷ ୩ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ‘ସୁପର ସିରିଜ୍’ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ସିରିଜ୍ର ବିଜେତା ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।
ରାଉଣ୍ଡ-2: ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍: ବାକି ରହିଥିବା ୧୨ଟି ଦଳକୁ ୬-୬ କରି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ । ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ୩ଟି ଦଳ ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଥିବା ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୭ଟି ଦଳ ‘ସୁପର-୭’ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ।
ରାଉଣ୍ଡ-୩: ‘ସୁପର-୭’ ଷ୍ଟେଜ୍: ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୭ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ । ଏଥିରୁ ଶୀର୍ଷ ୪ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ ।
୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ବି ବଦଳିଲା ନିୟମ: ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୨୦ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଖେଳାଯିବ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍: ୨୦ଟି ଦଳକୁ ୫ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୪ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ରହିବେ । ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ୨ଟି ଦଳ ‘ସୁପର-୧୦’ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ।
ସୁପର-୧୦ ରାଉଣ୍ଡ: ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ଦଳକୁ ୫-୫ କରି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ । ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଜେତା ଦଳ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ ।
ଏଲିମିନେଟର ରାଉଣ୍ଡ: ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ୨ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ‘ଏଲିମିନେଟର’ ନିୟମ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ । ଏହି ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେତା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହାପରେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଓ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ ।