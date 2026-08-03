ICC ଦେଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ୮ ବର୍ଷର ବ୍ୟାନ୍
ମ୍ୟାଚ୍ ଫୋକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ୮ ବର୍ଷର ବ୍ୟାନ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଖେଳାଳି ଅଖିଲେଶ ରେଡ୍ଡୀ ଫିକ୍ସିଂରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ତାଙ୍କୁ ୮ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ଆଇସିସିର ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ କୋଡର ତିନୋଟି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଦୋଷୀ ପାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସଂଯୁକ୍ତ ଅରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୫ ଆବୁଧାବି T10 ଲିଗ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ପାଇଁ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଇସିସିକୁ ‘ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍’ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଧରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆଗାମୀ ୮ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଲେଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବାସନ୍ଦ ରହିବେ।
କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ: ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୨.୧.୧: ୨୦୨୫ ଆବୁଧାବି T10 ରେ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ, ପ୍ରଗତି, ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା, ସେଥିରେ ହେରଫେର କରିବା କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫିକ୍ସିଂ ଓ ହେରଫେର ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସାମିଲ ହେବା।
ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୨.୧.୪: ୨୦୨୫ ଆବୁଧାବି T10 ରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚରେ କୋଡର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୨.୧.୧ ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଉସ୍କାଇବା, ଫୁସୁଲାଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ପ୍ରରୋଚିତ କରିବା କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ।
ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୨.୪.୭: ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରୁ ଡାଟା ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ କରି DACO ର ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଅଖିଲେଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍: ଅଖିଲେଶଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବୋଲିଂ କରି ୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୫ ଆବୁଧାବି T10 ଲିଗରେ ସେ ‘ଆସ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟାଲିୟନ୍ସ’ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।