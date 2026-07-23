ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲା ICC, ଦି ଓଭାଲ୍ରେ ଜୁନ୍ ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ
ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲା ICC
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଶେଷରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୭ ଫାଇନାଲର ତାରିଖ ଏବଂ ଭେନ୍ୟୁ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି ICC । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନସ୍ଥିତ ‘ଦି ଓଭାଲ୍’ ମଇଦାନରେ ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା। ICC ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ WTC ୨୦୨୫-୨୭ ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୯ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।
ଗତବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ୩ଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ୨୦୨୭, ୨୦୨୯ ଏବଂ ୨୦୩୧ ର ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତିନୋଟିଯାକ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ହିଁ କରିଥିଲା।
ଦି ଓଭାଲ୍ର ଏହି ଐତିହାସିକ ମଇଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨୦୯ ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିନେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ୨୦୨୧ ପରେ ୨୦୨୩ରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ WTC ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।
WTC ର ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ଥିତି: ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୭ ଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲ୍ କଥା ବିଚାର କଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ WTC ଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶା ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫାଇନାଲର ରାସ୍ତା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଭାରତକୁ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।