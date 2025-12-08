ODI ସିରିଜ ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ICC ଲଗାଇଲା ଜରିମାନା?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜକୁ 2-1ରେ ଜିତି ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି। ଭାରତ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 17 ରନରେ ଜିତିଛି। ତା’ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଚାଲ ବଦଲାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଚାରି ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା। ତା’ପରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ 9 ୱିକେଟରେ ଜିତି ସିରିଜ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ରାୟପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ ICC ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର 10 ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା କରିଛି।
ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି
ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଉଭୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଣାଣିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇ ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଦୁଇ ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଦୁଇ ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା। ICC ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଦୁଇ ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ KL ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଏହି ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ICC ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା 2.22 ଅନୁଯାୟୀ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭର-ରେଟ୍ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ।
କୋହଲି ଏବଂ ଗାୟକୱାଡ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି
ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 358 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଦଳ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳର ସଫଳତାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋହଲି 102 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାୟକୱାଡ 105 ରନ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ 110 ରନ କରିଥିଲେ। ମାର୍କରମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।