ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ଵକପ୍ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ଘଟାଇଥିଲେ ଏହି କାଣ୍ଡ, ଏବେ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ, ICC ଲଗାଇଲା ଜରିମାନା
ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ଵକପ୍ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ଘଟାଇଥିଲେ ଏହି କାଣ୍ଡ
ICC Fine to Team India: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତା’ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, BCCI ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ICC ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରିଛି, ଯିଏ ଫାଇନାଲ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ସହ ବିବାଦରେ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅହମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମିଚେଲ୍ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ମିଚେଲ ବୋଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ମିଚେଲ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ରିଜ୍ ବାହାରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବଲ୍ ଉଠାଇ ପଛକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମିଚେଲଙ୍କୁ ବାଜିଥିଲା। ଯାହାଦ୍ଵାରା ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଅଚାନକ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ
ବଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାରିଲ ମିଚେଲ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୯୬ ରନରେ ଜିତିବା ପରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସିଧାସଳଖ ଡାରିଲ ମିଚେଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ।
ଆଇସିସି ଆର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି
ଆଇସିସି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଆଇସିସି ଆର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଆର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି।