ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ICC, ହଠାତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦେଲା ଝଟକା ; ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ବିଶ୍ୱକପ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି।
ICC Suspends Canada Cricket : ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୩୧ ମେ’ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ICC ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି।
ICC ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ କାନାଡ଼ା ବୋର୍ଡକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ନହେବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ICC କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା। ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ICC ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା:
ଗୋଲାପୀ ବଲ୍ର ବ୍ୟବହାର: ପ୍ରାୟତଃ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ କମ ଆଲୋକ କାରଣରୁ ଖେଳ ଜଲଦି ଶେଷ କରିଦିଆଯାଏ। ଏହା ଉପରେ ଉଭୟ ଦଳର ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଗୋଲାପୀ ବଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ICC ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ କମ ଆଲୋକ ରହିଲେ ଗୋଲାପୀ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍: ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କ୍ରିକେଟ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟର ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ICC ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବ।