ICC ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି BCCI ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ ICC ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି କ୍ରିସ୍ ବ୍ରଡ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ବ୍ରଡ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ BCCI ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡ୍ ଙ୍କ ପିତା କ୍ରିସ୍ ବ୍ରଡ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ BCCI ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

ବ୍ରଡ୍ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ରତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।

କ୍ରିସ୍ ବ୍ରଡ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ: 

କ୍ରିସ୍ ବ୍ରଡ୍ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ “ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩-୪ ଓଭର ପଛରେ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଜରିମାନା ଦେଇଥାନ୍ତା।”

ବ୍ରଡ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ BCCIର ଚାପ ଯୋଗୁଁ, ଜରିମାନା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ଲୋ ଓଭର ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବ୍ରଡ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଖେଳ ତା’ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ହୋଇଯାଇଛି।

କ୍ରିସ୍ ବ୍ରଡ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ICCକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରାଜନୀତି ଅଛି।”

ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ, ବ୍ରଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବ୍ରଡ୍ କହିଥିଲେ, “ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି, ‘ତୁମେ ମୋତେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?’ ସେ କହିଲେ, ‘ତୁମେ ତୁମ କାମ କର।'” ବ୍ରଡ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ ରାଜନୀତି ଅଛି।” BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ।

