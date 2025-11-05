ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ମୁହଁ, ଭାରତ ଡରରେ ICC ବୈଠରୁ ଲୁଚି ପଳେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଫି ଚୋର

ଭାରତ ଡରରେ ICC ବୈଠରୁ ଲୁଚି ପଳେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଫି ଚୋର

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି । କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ପାଇନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ACC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB)ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି। ଏବେ BCCI, ICC ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନକଭି ।

ଖବର ଆସିଛି ଯେ, ସେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ନଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ବାହାନା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି।

ମିଳିନି ଏସିଆ କପ୍: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍…

ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ…

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ନକଭି ରାଗିଯାଇ ଟ୍ରଫିଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଖବର ଅଛି ଯେ ଟ୍ରଫିଟି ଦୁବାଇର ACC ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି।

ଯୋଗ ଦେବେନି ନକଭି: ଏବେ, ବିସିସିଆଇ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ, ନକଭି ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ବାହାନା ଭାବରେ “ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା”କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ପିସିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।

ନକଭି ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ।

ନକଭିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୟେ ହେବେ ସାମିଲ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ପିସିବିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସୁମୈର ସଇଦ। ସେ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିଛି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନକଭି ଦୂରରୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଘରେ ବସି ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍…

ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ…

Train Accident: ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ଟ୍ରେନ…

କଣ ସତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ଯବହାର…

1 of 16,183