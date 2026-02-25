ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ବିଗାଡିଦେଲା ବର୍ଷା, ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାହାରିବ ସେମିଫାଇନାଲରୁ
T20 WC Semi: ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଥ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କେବଳ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିନଥିଲା ବରଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ
ଏହି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୬୪ ରନ କରିଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ଅଧିକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶେଷ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ।
ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପଛରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବାର ପଥ କଠିନ
ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁପର ୮ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତା’ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଯାତ୍ରା ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତା’ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ତା’ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ସେହିପରି, ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିପାରିବ।
ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର
ଗ୍ରୁପ୍-୨ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (କଲମ୍ବୋ) ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (କଲମ୍ବୋ) ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (ପାଲେକେଲ) ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଯଦି ସମୀକରଣ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୁଏ, ତେବେ ଦଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରେ ପୁନରାଗମନ କରିପାରିବ। ନଚେତ୍, ଏହି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର ୮ ରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ।