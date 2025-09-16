PCBକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ICC: Asia Cupରେ ରହିବ ନା ଓହରିଯିବ; କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ପାକିସ୍ତାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC)ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ICC ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବ।
ରବିବାର, 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 7 ୱିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହେବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେ ଟିମ୍ ସିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବିଜୟୀ ସଟ୍ ମାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସିଧା ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଦୋଷ
ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି ଖେଳାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହାତ ମିଳାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭେଟିବେ ନାହିଁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଏହାର ଅପମାନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ମାନିଥିଲା। ପିସିବି ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ, ଆଇସିସି ପିସିବିକୁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା।