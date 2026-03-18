କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ODI ବିଶ୍ଵକପ୍ ୨୦୨୭, ପୁଣି ଫେରିବ ପୁରୁଣା ଫର୍ମାଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା
କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ODI ବିଶ୍ଵକପ୍ ୨୦୨୭, ପୁଣି ଫେରିବ ପୁରୁଣା ଫର୍ମାଟ୍
ODI World Cup 2027: ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳର ସଠିକ୍ ଲାଇନଅପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ଦଳର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ। ଆପଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ICC ଏକ ପୁରୁଣା ଗଠନ ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଯାହା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବା ନେଇ ଜଣାପଡିଛି ।
ICC ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶ୍ଵକପ୍ ର ଆୟୋଜନ ଏଥର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ କରାଯିବ। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ନାମିବିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ICC ODI ରାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହାର କଟଅଫ୍ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ
ଯଦିଓ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ତିନୋଟି ଦେଶ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯିବ।
ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି
୨୦୦୩ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ, ICC ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଯଦିଓ ନାମିବିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ୧୦ ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ICC ମୋଟ ୧୪ ଟି ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି।
ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ସୁପର ୬ ଫର୍ମାଟ ଫେରି ଆସୁଛି
ଏବେ, ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଆଶାଜନକ ମନେ ହେଉଛି। ICC ପୁଣି ଥରେ ସୁପର ସିକ୍ସର ଧାରଣା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳକୁ ସାତଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ, ସୁପର ସିକ୍ସକୁ ଯିବେ। ବାକି ଆଠଟି ଦଳ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ, ସୁପର ସିକ୍ସରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ସେମିଫାଇନାଲ ଏକ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଜିତ ଦଳ ବାଦ ଦିଆଯିବ ।
ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛୁ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆଠଟି ସହରକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, କେପ୍ ଟାଉନ୍, ଡର୍ବାନ, ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍, ଗକେବାର୍ହା, ବ୍ଲୋଏମ୍ଫୋଣ୍ଟେନ, ପୂର୍ବ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ପାର୍ଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡହୋକ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।