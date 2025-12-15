ICC ଦେଲା ବଡ଼ ସମ୍ମାନ; ଗତକାଲି ମ୍ଯାଚ ହାରିବି ହିରୋ ସାଜିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି, କାହିଁକି ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ। ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗତକାଲିର ମ୍ଯାଚ ଓ ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଭାରତ ଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି।

ମାତ୍ର ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାଜି ମାରିଥିଲା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟରେ ଜିତିବା ପଛରେ ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କ ଦମଦାର ଫର୍ମ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହାର୍ମର ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ।

ଏଣୁ ICC ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମନ୍ଥ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ଟିମରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କୁ ICC WOMEN’S PLAYER OF THE MONTH ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନକଆଉଟ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ୮୭ ରନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍‌ ନେଇ ସେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

କଣ କହିଲେ ସାଇମନ: 

ସାଇମନ ହାର୍ମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୫ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିଲେ।

ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ମୋଟ ୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଇଜୁଲ୍ ଇସଲାମ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ନାମିତ ହେବା ବିଷୟରେ, ସାଇମନ ହାର୍ମର କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଖୁସିର କଥା।

