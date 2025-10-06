IND VS PAK; ନାମ ନେଲେ ପାକ୍ ଖେଳାଳି, ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ରାଗ ଦେଖାଇବା, ଡଙ୍କ ମୋଡ଼ିଦେଲା ICC

ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି।

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସିଦ୍ରା ଅମିନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଗତ ରବିବାର, ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଭାରତ 88 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ସିଦ୍ରା ଅମିନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 81 ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଭୂମିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି।

ସିଦ୍ରା ଅମିନଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା 2.2 ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନୀ ଇନିଂସର 40ତମ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଅମିନ ରାଗି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଭୂମିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଆଚରଣ ପାଇଁ ସିଦ୍ରା ଅମିନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ। ଲେବଲ୍ 1 ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 50 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।

ଉଭୟ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ଅମିନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ICC ଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କଲେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସିଦ୍ରା ଅମିନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ଥିଲେ। ସେ ୧୦୬ ବଲ୍‌ରୁ ୮୧ ରନ୍‌ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହାରିବା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

