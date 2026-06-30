ICC ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, T20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ଭାରତୀୟ ନମ୍ବର-୧
ଲାଟେଷ୍ଟ ICC ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅପଡେଟ୍: ଆଇସିସି ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବୋଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ନିଜର ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି।
Latest ICC Rankings Update: ମହିଳା T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ବାଦଶାହତ (ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ) ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ T20 ବୋଲର ଭାବେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଟପ୍-୧୦ ରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ବାଦଶାହତ କାଏମ
ଭାରତର ସ୍ପିନ ବୋଲର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ T20 ବୋଲର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ଟପ୍-୧୦ ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲରେନ୍ ବେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଟପ୍-୧୦ ରେ ତିନି ଭାରତୀୟ
ମହିଳା T20 ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜର୍ଜିଆ ୱାଲ୍ ନମ୍ବର-୧ ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାର୍ଲି ଡିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। T20 ରେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଯିଏକି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବେ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଋଚା ଘୋଷ ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ନୁକସାନ (ରେଟିଂ ହ୍ରାସ) ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ସେହିପରି T20 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ର ଟପ୍-୧୦ ରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଚାରିଟି ସ୍ଥାନର ଲମ୍ବା ଡେଇଁ ମାରି ୨୨ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦଳଗତ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ମହିଳା T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2026 ର ସେମିଫାଇନାଲ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ, ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।