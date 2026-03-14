ପାକିସ୍ତାନର ଫଟା ଭାଗ୍ୟ! ସଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ICC ନେଲା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; ଆପଣ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହସି ହସି ଗଡିବେ

ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନିକଟରେ ବହୁତ ବିବାଦର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ମେହଦି ହାସନ ମିରାଜ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସଲମାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ICC ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ରନ ଆଉଟ୍ କାହିଁକି ବିବାଦୀୟ ଥିଲା: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୀରପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ, ୩୯ତମ ଓଭରରେ, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ମେହେଦି ହାସନ ମିରାଜଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଏକ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ବଲଟି ବୋଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ମିରାଜ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବଲକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗା ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଲଟି ସଲମାନଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ କ୍ରିଜ୍ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ମିରାଜ ବଲଟିକୁ ଉଠାଇ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ବାଜିଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ୱିକେଟକିପର ଲିଟନ୍ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ଆଉଟ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ, ସେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ଆଇସିସି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲା: କ୍ରିକେଟ ଉପକରଣ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ନିଆମୁର ରସିଦ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଦି ଡେଲି ଷ୍ଟାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇସିସିକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଲେବଲ୍ ୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା୨.୨ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କଟାଯାଏ, ତେବେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାସନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା: ମୀରପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ୨୭୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୩୨ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୪୩ ରନ୍‌କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ପିଛା କରିବା କଷ୍ଟକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ୧୧୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ୧୨୮ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସିରିଜ୍‌କୁ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଥିଲା।

1 of 2,793