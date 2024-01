ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ଆଇସିସି ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ବୁମ୍ରା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓଲି ପୋପ୍ ଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଆଇସିସି ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଲେଭେଲ୍ ୧ ଅପରାଧ। ଗତ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁମ୍ରା ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଧମକ ସହିତ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଏକ ‘ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ’ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ।

The Code of Conduct breach occurred during the fourth day of #INDvENG first Test in Hyderabad 👀

Details 👇https://t.co/PPjnAhcBAY

— ICC (@ICC) January 29, 2024