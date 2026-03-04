ବିଶ୍ଵକପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, US-Iran ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍
IND vs ENG WC Semi: ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦୁବାଇ ପରିବହନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ବାଧା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଭିଡିଓଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ବିମାନବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ଯାହା ଦଳର ଯାତ୍ରା, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବିଶେଷକରି, ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି।
କଣ ସତରେ ବନ୍ଦ ହେବ କି ମ୍ୟାଚ୍
ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଫେକ୍ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ଜଣେ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଦଳ ଗତିବିଧିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏପରି ଗୁଜବ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଖବରରେ ଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICC ଦ୍ୱାରା ସେମିଫାଇନାଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ ଭାବରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଗତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।