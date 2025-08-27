ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟିମ୍‌ର ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌, ପାକିସ୍ତାନର କଥା ନକହିବା ଭଲ

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପରେ 8ଟି ଦଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପରେ 8ଟି ଦଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ODI ଏବଂ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ 6ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ।

ଅଧିକ ଦଳ ରହିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ହେବ ଏବଂ T20 ଫର୍ମାଟ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ବର୍ଷା ହେବ।

9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ (ICC Rankings T20I Team) ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ…

କିଏ ଏହି ଅଟଳ ବିହାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20ରେ ନମ୍ବର-1

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 କ୍ରିକେଟର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର-1। ଭାରତର ରେଟିଂ 271, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ 2024 ପରଠାରୁ 31 ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ତିନି ଥର ହାରିଛି।

ଏସିଆ କପ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା 2025 ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 14 ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ସାତଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କେବଳ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ICCର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ।

ସେମାନଙ୍କ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ଯାହା T20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 15ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଓମାନ 20ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ହଂକଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 24ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏସିଆ କପର ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ UAEରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି।

ଭାରତ – 1
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା – 7
ପାକିସ୍ତାନ – 8
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ – 9
ବାଂଲାଦେଶ – 10
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) – 15
ଓମାନ – 20
ହଂକଂ – 24

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ…

କିଏ ଏହି ଅଟଳ ବିହାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ…

(ଭିଡିଓ)ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଧିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ,…

(video viral) ସାର ପାଇଁ କଳି, ରାଗିଗଲେ…

1 of 24,665