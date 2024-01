ଏହି ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ICCର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚରେ କଲେ ଏହି ଭୁଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତ ଏବଂ ବାଲାଂଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡର- ୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲର ମାରୁଫ ମୃଧା ‘ଅପମାନଜନକ ଭାଷା’ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଇସିସିର ଆଚାର ସଂହିତାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୫ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ମାରୁଫ ମୃଧାଙ୍କୁ ଖେଳାଳୀ ଏବଂ ଦଳର ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଇସିସି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ।

Bangladesh's Maruf Mridha has been fined for breaching Level 1 of the ICC Code of Conduct during the #U19WorldCup clash against India ⬇️https://t.co/fPutXXmHG4

— ICC (@ICC) January 23, 2024