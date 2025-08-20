ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ICCର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ପ୍ରଥମ ODIରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ୍…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେର୍ନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୯୮ ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲେଇଁ ୧୧ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲେଗ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ICCର ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଆଡମ ଜାମ୍ପା ତାଙ୍କ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂରେ ୫୮ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଜାମ୍ପା ଆଇସିସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି: ICC ଦ୍ୱାରା ଆଡମ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ନିୟମ ୨.୩ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଯାହା କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଜଡିତ। ଗତ ୨୪ ମାସରେ ଏହା ଆଡମ ଜାମ୍ପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡା ଯାଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା ଜାମ୍ପା ସେହି ସମୟରେ ଭୁଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନିଂସର ୩୭ତମ ଓଭର ସମୟରେ ଏକ ଓଭରଥ୍ରୋ ହେବା ପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକ୍ ରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆଇସିସି ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଡମ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଆଡମ ଜାମ୍ପା ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମ ODIରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୯୬ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୨୯୭ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୦.୫ ଓଭରରେ ୧୯୮ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ କେଶବ ମହାରାଜ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।