କ୍ରିକେଟର ଏହି ‘ବିବାଦୀୟ’ ନିୟମକୁ ରଦ୍ଦ କରିବ ଆଇସିସି: ଏହି ସିରିଜରୁ ଲାଗୁ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସିଗନାଲକୁ ନଜର ଦେଇଥିବେ । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ପାୟାର ଦେଉଥିବା ଏକ ସିଗନାଲକୁ ‘ସଫ୍ଟ ସିଗନାଲ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଚରେ କୌଣସି ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ବେଳେ ପଡିଆରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାର ଏହି ସଫ୍ଟ ସିଗନାଲ ଜରିଆରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ଉପରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇସିସି ।

ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ କ୍ରିକେଟର ସଫ୍ଟ ସିଗନାଲ ରୁଲ ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନିୟମକୁ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୭ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତଥା ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସଫ୍ଟ ସିଗନାଲ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର । ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଉପରେ ମୋହର ମାରି ସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଫାଇନାଲର ଦୁଇ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ICC should get rid off the soft signal and let the 3rd umpire who has all the technology to make the decision when the on field umpires send it upstairs,all the controversy is always around the soft signal given.

This isn’t a comment on the decision FYI 🤣🤣 https://t.co/rvOeJEfnKF

— Ben Stokes (@benstokes38) January 4, 2023