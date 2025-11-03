ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜିତି ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ମୋଟ ଟଙ୍କା ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରିଖ ପୁଣି ଥରେ ଅମର ହୋଇଗଲା। ସାଢ଼େ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ ତାରିଖରେ, ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଏମଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା।
ଏବେ, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା।
ଠିକ୍ ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଘରୋଇ ମାଟିରେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିରାଶ କରି ନଥିଲା।
ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହୋଇଛି: ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ICC ସଭାପତି ଜୟ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ICC ପକ୍ଷରୁ $୪.୪୮ ମିଲିୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।
ଏହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ପରି, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ $୨୫୦,୦୦୦ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୨.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ଏହା ସହିତ, ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ $୩୪,୩୧୪ ମିଳିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଏହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ୯୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି।
ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଧନୀ:ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟାଇଟଲରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ $୨.୨୪ ମିଲିୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ପାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨.୨୨କୋଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧.୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୩୪,୩୧୪ ) ରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।