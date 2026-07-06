ଲର୍ଡସରେ ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ର ଦବଦବା, ୭ମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଲା କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି
୭ମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଲା କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି
T20 WC: ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି । ଲର୍ଡସର ଐତିହାସିକ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ମହାଲଢ଼େଇ ବା ଫାଇନାଲ୍ରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରେକର୍ଡ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ଏଥିସହିତ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି ।
କେଉଁ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଲା କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି?
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜେତା ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନାମ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି:
- ଚାମ୍ପିଅନ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ): ୧୯.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
- ରନର୍ସ-ଅପ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ): ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୯.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।
- ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍): ଉଭୟ ଦଳକୁ ୫.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି ।
ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ବେଥ୍ ମୁନିଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କେତେ ମିଳିଲା?
ଫାଇନାଲ୍ କିମ୍ବା ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରି ନଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା । ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ୮ଟି ଦଳକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨,୪୭,୫०० ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିରୀକୃତ ରାଶିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା । ଦଳର ଦୁଇ ଓପନର୍ ଆମି ଜୋନ୍ସ (୬ ରନ) ଏବଂ ଡାନି ୱାଟ୍-ହଜ୍ (୮ ରନ) ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧିନାୟିକା ନେଟ୍ ସାଇଭର-ବ୍ରଣ୍ଟଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୫୮ ରନ ଏବଂ ଫ୍ରେୟା କେମ୍ପଙ୍କ ୪୪ ରନ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ ଗାର୍ଥ, ଲୁସି ହାମିଲଟନ, ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସ ଏବଂ ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୧ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
୧୫୧ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୯ ରନରେ ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବେଥ୍ ମୁନି ଓ ଫୋଏବେ ଲିଚ୍ଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୦ ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ପଥକୁ ନେଇଥିଲେ । ବେଥ୍ ମୁନି ୬୪ ରନର ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଲିଚ୍ଫିଲ୍ଡ ୪୮ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଶେଷରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ସହଜରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।