ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଘୋଷଣା, ମିଳିଲା ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ
T20 World Cup: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତ ସଂସ୍କରଣ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜ ଟାଇଟଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଏତେ ସହଜ ହେବନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ (ଅମ୍ପାୟାର ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି) ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ୪ ଜଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
ସମସ୍ତ ମହିଳା ଅଫିସିଆଲ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ଆଇସିସି:
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ମୋଟ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଜଣ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ୪ ଜଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ଲେୟାରେ ପୋଲୋସାକ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୨୨ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଜ୍ୟାକଲିନ ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ କିମ୍ କଟନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୧୯-୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିସାରିଛନ୍ତି।
୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ:
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଜିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏକି ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ, ସେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଜନନୀ ଏନ୍, ବୃନ୍ଦା ରାଠୀ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ବେଣୁଗୋପାଳନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ପ୍ୟାନେଲ୍:
ଲରେନ ଏଜେନବାଗ୍, କିମ୍ କଟନ, ଆନ୍ନା ହାରିସ, ଶଥିରା ଜାକିର ଜେସି, କେରିନ କ୍ଲାସେ, କ୍ୟାଣ୍ଡେସ ଲା ବୋର୍ଡେ, ଜନନୀ ଏନ୍ (ଭାରତ), ନିମାଲି ପରେରା, କ୍ଲେୟାରେ ପୋଲୋସାକ, ବୃନ୍ଦା ରାଠୀ (ଭାରତ), ସୁଜେନ ରେଡଫର୍ନ, ଏଲୋଇସ ଶେରିଡନ, ଜ୍ୟାକଲିନ ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ବେଣୁଗୋପାଳନ (ଭାରତ)।
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପ୍ୟାନେଲ୍:
ଟ୍ରୁଡି ଆଣ୍ଡରସନ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରେ ଫ୍ରିଟ୍ଜ, ଜିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ (ଭାରତ) ଏବଂ ମିଶେଲ ପରେରା।