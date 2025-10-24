World Cup 2025: ଭାରତର ବିଜୟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ଏହି 4 ଟିମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ-କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍…
ଭାରତର ବିଜୟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ଏହି 4 ଟିମ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡକ୍ଟର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ICC ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା କେବଳ ଔପଚାରିକତା ହେବ।
ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଯଦିଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 6 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଭାରତ ଅଧିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା 2025 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟାଇବ୍ରେକରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତେଣୁ, ଯଦିଓ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଛି, ତଥାପି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶୀର୍ଷରେ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକମାତ୍ର ଅପରାଜିତ ଦଳ, 6 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗୌହାଟିର ବାରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ଭାରତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରୁ IST ରେ ଖେଳାଯିବ।
ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
ପ୍ରଥମ ସେମି-ଫାଇନାଲ୍: ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ବନାମ ଭାରତ, ଗୌହାଟି (ଅକ୍ଟୋବର 29)
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି-ଫାଇନାଲ୍: ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ବନାମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ (ଅକ୍ଟୋବର 30)
ଫାଇନାଲ୍: ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ 1 ର ବିଜେତା ବନାମ ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ 2 ର ବିଜେତା, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ (ନଭେମ୍ବର 2)