ନେଚୁରାଲ ଆଇସକ୍ରିମର ଫାଉଣ୍ଡର ରଘୁନନ୍ଦନ କାମତଙ୍କ ପରଲୋକ, ୭୫ ବର୍ଷରେ ବୁଜିଲେ ଆଖି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶକୁ ଆଇସକ୍ରିମ ଖୁଆଉଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି । ନେଚୁରାଲ ଆଇସକ୍ରିମର ଫାଉଣ୍ଡର ରଘୁନନ୍ଦନ କାମତ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶନିବାର ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ଏହି ପରଲୋକ ଘଟିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ରଘୁନନ୍ଦନ କାମତଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆଇସକ୍ରିମ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ।

ନେଚୁରାଲ ଆଇସକ୍ରିମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ବସ୍ ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡର ରଘୁନନ୍ଦନ କାମତ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ନେଚୁରାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନେରଖି ଜୀବିତ ରଖିବ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପି ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବ୍ରିଜେଶ ଚୌଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଆଇସକ୍ରିମ ମ୍ୟାନଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖି ଅଛି । ସେ ନାଚୁରାଲ ଆଇସକ୍ରିମକୁ ମାର୍କେଟରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ।

Our thoughts on the sad demise of our patron and founder of Naturals Ice Cream, Late (Shri) Raghunandan Kamath. Indeed a very sad and unfortunate day for us.

Regards,

The Naturals Family.

Date: 18th May, 2024. pic.twitter.com/6x5guC5ae8

— Natural Ice Cream (@Naturalicecream) May 18, 2024