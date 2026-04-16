କୁଲରରେ ବରଫ: ଏସି ଭଳି ମିଳିବ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି!
ସବୁ କୁଲରରେ ବରଫ ପକାଇବା ଉଚିତ କି? ଜାଣନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ପରାମର୍ଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର : କୁଲରେ ବରଫ ରଖିଲେ ଆସିବ ଥଣ୍ଡା ପବନ । ଯଦି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ କିମ୍ବା ମିଛ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ । ଏୟାର କୁଲରରେ ବରଫ ରଖିଲେ ତା’ର ପବନ ଆହୁରୀ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇପାରେ । ଏହା କେବଳ ଆମେ କହୁ ନାହୁଁ ବରଂ ବଡ ବଡ ଏୟାର କୁଲର ଏବଂ ଏସି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏ ସଂପର୍କରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆପଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ବଜାରରେ ଏପରି ବି ଅନେକ କୁଲର ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଇସ କୁଲର ଆସେ । ଭଲ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବରଫ ଦିଆଯାଏ ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ସଂପର୍କରେ କିଛି । ଏୟାର କୁଲରେ ରହିଥାଏ ଏକ ଖାସ ଆଇସ ଚାମ୍ବର । ଏଥିରେ ବରଫ ପକାଯାଇ ଏହାର କଲିଂ ସ୍ତରକୁ ଅଧିକ ବଢାଯାଇପାରେ । ଏହି ଭଳି କୁଲରରେ ତାପମାତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ରହିଥାଏ । ଏହିଭଳି କୁଲର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଅଧିକ ବରଫ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ପିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଏହାର କଲିଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ ମାତ୍ରରେ ବରଫ ପକାଯିବା ଉଚିତ ।ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବିନା କୁଲିଂ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏୟାର କୁଲର୍ କିପରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଏୟାର କୁଲର୍ ‘ଇଭାପୋରେଟିଭ୍ କୁଲିଂ’ ବା ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ କରେ। ଏସି ତାପମାତ୍ରା କମାଇବା ପାଇଁ ‘ରେଫ୍ରିଜେରାଣ୍ଟ’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏୟାର କୁଲର୍ ପାଣିର ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମାଇଥାଏ।
ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁର୍ଲର ପ୍ୟାଡ୍ ବା ଘାସ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼େ ଏବଂ ବାହାରର ଗରମ ପବନ ସେଥିରେ ବାଜି ଭିତରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାକି ରହେ। ବରଫ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଏୟାର କୁଲରର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣିର ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ବରଫ ପକାଯାଏ, ଏହା ଥଣ୍ଡା କରିବାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତର ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁମ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କମିଯାଏ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୁଲରଟି ଏକ ମିନି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପରି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ।
ଏୟାର କୁଲରରେ ବରଫ ପକାଇବାର କିଛି ଫାଇଦା ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ବରଫକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ବୋହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ କ’ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁଲରରେ ବରଫ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଭୋଲଟାସ୍ ର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଏୟାର କୁଲରରେ ବରଫ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୁଲରର ମଡେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁ କୁଲର ବରଫ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସେଥିରେ ବରଫ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ନଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବରଫର ଓଜନ ସହିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନଥାଏ।