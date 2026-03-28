IDBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି, ମାସିକ ଦରମା ୧.୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଦେଖାଯାଏ, କେତେବେଳେ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି।
ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, idbibank.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ ୩୩ଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ୮ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬।
କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି :
ଆଇଟି ଏବଂ ଏମ୍ଆଇଏସ୍: ୧୯ଟି ପଦବୀ
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରେଡ୍-ଡି: ୮ ପଦବୀ
ବିପଦ ପରିଚାଳନା – ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ: ୪ ଟି ପଦବୀ
ଅଡିଟ୍ – ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (IS) – ଗ୍ରେଡ୍-C: ୨ ପଦବୀ
ଯୋଗ୍ୟତା: IT ଏବଂ MIS: ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, IT କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରାଯିବ। ଗ୍ରେଡ୍ D ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୋଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ୧୦ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୭ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଗ୍ରେଡ୍ C ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୋଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ୭ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଈ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୋଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ୪ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରେଡ୍-ଡି: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅତି କମରେ ୧୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା କିମ୍ବା ବାୟୁସେନାରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ JCO ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିପଦ ପରିଚାଳନା – ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇଟି, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ BE/BTech, MCA, କିମ୍ବା MSc ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରେଡ୍ C ପାଇଁ ୭ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁଥିରେ ୪ ବର୍ଷର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ B ପାଇଁ ୪ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁଥିରେ୨ ବର୍ଷର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅଡିଟ୍ – ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (IS) – ଗ୍ରେଡ୍ C: ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର IT, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ B.Tech/B.E. ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଅତି କମରେ ୭ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୪ ବର୍ଷ IS ଅଡିଟ୍ କିମ୍ବା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ ରେ ହେବା ଉଚିତ।
ବୟସ ସୀମା: ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସର ଉପର ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ କେତେ: ସାଧାରଣ, ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ ୧୦୫୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଏସସି, ଏସଟି ଏବଂ ପିଡବ୍ଲୁଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା: ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚୟନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତା’ପରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଚୟନ ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ₹୧,୨୪,୦୦୦ ରୁ ₹୧,୯୭,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ।