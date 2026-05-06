ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗିଳିଦେଲା କୁମ୍ଭୀର, ପେଟରୁ ମିଳିଲା ସୁନା ମୁଦି… ଭିଡିଓର ସତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କମ୍ପିବେ!

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବାଟିଷ୍ଟାଙ୍କ ଘଟଣା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୫୯ ବର୍ଷୀୟ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବାଟିଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବାଟିଷ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ମପୁଲାଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ହୋଟେଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।

ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବାଟିଷ୍ଟା ସେତେବେଳେ ଲାଇମଲାଇଟ୍‌ରେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୋମାଟି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଦିନସାରା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ, ଏକ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରର ପେଟରୁ ତାଙ୍କର ସୁନା ମୁଦି ମିଳିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା । ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଦିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି।ଫରେନସିକ୍ ଦଳ ଏବେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶରୀର ନିଖୋଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏକ ନଦୀରୁ ମିଳିଥିବା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମାନବ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଏହି ଘଟଣାଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମ୍ପୁମାଲାଙ୍ଗାରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋମାଟି ନଦୀ ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଫୋର୍ଡ ରେଞ୍ଜର ଫସି ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମିଳିତ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

