ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଣି ଥିଲେ ଜାଲ; ଫସିଗଲେ ନିରୀହ ଗାଁ ଲୋକ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା…
ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ବି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଯବାନ। ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। ହେଲେ ଘଟିଲା ଆଉ କିଛି।
IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲର କୁଇଭଙ୍ଗା ଗାଁରୁ ଏହି ଅବାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଝାଡଖଣ୍ଡର ମନୋହରପୁର ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଗୋଟାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏପରି ଅଘଟଣ। ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି IED ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣା ହୋଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ଅନ୍ଯ ଚାରି ମହିଳା ଫସିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।