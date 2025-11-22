ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ସରକାର ବ୍ୟାନ କଲେ ଡିଜେଲ ଅଟୋ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଡିବନି ଏହି ଗାଡି !
ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ ୟୁପି ସରକାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ , ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋ ନିଷେଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଏବେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।
ଯାନବାହାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (ଏନସିଆର)ର ୟୁପି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏବେ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା: ଏନସିଆରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ପରେ ବାଗପତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ରାସ୍ତା ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଧୂଳିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ରାସ୍ତା ପୁନଃବିକାଶ, ଦ୍ରୁତ ଧୂଳି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ମେରଠ ଏବଂ ହାପୁର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋ ନିଷିଦ୍ଧ: ମେରଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପୂର୍ବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ମେରଠ, ହାପୁର, ବୁଲନ୍ଦସହର, ମୁଜାଫରନଗର ଏବଂ ଶାମଲିରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ : ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ (PMU) ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ୍ସ, ହାଉସିଂ ଏବଂ ନଗର ଯୋଜନା, ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ନୋଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଧୂଳି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ମଗ୍ ଗନ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁଇପିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।