କ୍ରିକେଟର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିଏ ଉଠାଏ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, କାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ
ସବୁ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ଅଲଗା ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭାବନାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିହିତ ଏକ ଆଗ୍ରହ। ଆମର କ୍ରିକେଟରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପଡ଼ିଆକୁ ପାଦ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।
ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରେ:
ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ତର, ସେମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
BCCI ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, BCCI ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ।
BCCI ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ, କ୍ରୀଡା ଔଷଧ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହି ଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭାରତ କିମ୍ବା ବିଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ।
ଏହା କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ:
ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ BCCI ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ।
BCCIର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୀମା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ BCCI ବହନ କରେ ନାହିଁ।
ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ:
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିସିସିଆଇର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସାମିଲ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘର। ହେଲେ, ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରାୟତଃ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।