ଇରାନରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପଡିଲେ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ କି ରେଡିଏସନ୍? କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ରହିଛି ବିପଦ; ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲିଜା ଥରିବ …
Nuclear Attack Alert ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଇରାନ ମାଟିରେ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି?
ଇରାନରୁ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ କ’ଣ ଆମ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ବିନାଶ ଘଟାଇବ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପବନର ଦିଗ ଏବଂ ଦୂରତା ଏହି ବିପଦକୁ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ରୁ ୨,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ନିର୍ଗତ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଭାରୀ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ କଣିକା ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନର କିଛି ଶହ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେ ଦୂରତାରେ ବିକିରଣର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ, ବୈଷୟିକ ଭାବରେ, ଭାରତରେ ତୀବ୍ର ବିକିରଣ ଅସୁସ୍ଥତାର ତୁରନ୍ତ ବିପଦ କମ୍ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆକାଶପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ: ଯଦିଓ ଭାରତ ଇରାନଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ପବନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରିପାରେ। ଯଦି ପବନର ଦିଗ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଥାଏ, ତେବେ ପରମାଣୁ ମେଘ୪୮ ରୁ ୭୨ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି: ଯଦି ଇରାନରେ ଏକ ପରମାଣୁ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଇରାନର୫୦୦ ରୁ ୧,୦୦୦କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଇରାକ, ତୁର୍କୀ, ଆର୍ମେନିଆ, ଆଜରବାଇଜାନ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ ବିକିରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ଧୂଳି (ପତନ) ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ପବନ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ।
ସଙ୍କଟରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ: ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ସାଉଦି ଆରବ, କୁଏତ, ବାହାରିନ, କତାର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ଯଦି ଇରାନର ବୁଶେହର ଭଳି ଉପକୂଳୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିକ୍ ସିଧାସଳଖ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରର ଜଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିପାରେ।
ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏବଂ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଭାରତୀୟ କୂଳକୁ ନେଇଯାଇପାରେ।