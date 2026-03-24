ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହି 4 ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ; କେହି ରହିବେନି ଜୀବିତ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଲେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରୁ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ରଣନୀତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ବଡ଼ ସହର କିମ୍ବା ଘନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦରେ ରହିପାରେ। କାରଣ ଏମିତି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇପାରେ।
ସାମରିକ ଘାଟି ସହିତ ନିକଟତା ଏଡାନ୍ତୁ
ବକିଙ୍ଗହାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଟୋନି ଗ୍ଲିସ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ – ଯେପରିକି ଏୟାରବେସ୍ – ନିକଟରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ।
ପାହାଡିଆ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ କାହିଁକି ଦୂରରେ ରହିବେ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ।
ଉଚ୍ଚ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବିପଦ
ଗ୍ଲିସ୍ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି: “ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ଅର୍ଥାତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।”