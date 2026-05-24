ଫୋନ୍ ଓଭରହିଟ୍ ହୋଇଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଖରାପ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମର କଥା
ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଗଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏହା କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ପାଗ କେବଳ ମଣିଷଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଖରାଦିନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି।
କେତେକ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଏତେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ନିରନ୍ତର ଗେମିଂ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ, ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଫୋନ୍ ଛାଡିବା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଡିଭାଇସକୁ ଶୀଘ୍ର ଗରମ କରିପାରେ।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେଲେ କେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ହୁଏ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ମୋବାଇଲ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲଗାତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
କେତେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଶୀଘ୍ର ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଏ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମଦରବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଫୋନ୍ ଗରମ ହେବାର କାରଣ କ’ଣ:
ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା, ନିରନ୍ତର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଆପ୍ ଚଲାଇବା ଏବଂ ଖରାପ ନେଟୱାର୍କରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଫୋନ୍ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଗରମ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ଲୋକ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍କୁ ଏକ ଖୋଲ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରକି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଚାଦର ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ଗରମ କରେ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।
ପ୍ରବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗରମ ସ୍ଥାନ ବିପଦ ହୋଇପାରେ:
ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଖରା ଦିନେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ କିମ୍ବା ବରଫ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହା କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଚାର୍ଜରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତା’ପରେ ଗରମ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋଟା ପଛ କଭରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ।
ଫୋନ୍କୁ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖିବା କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏକ ଫୋନ୍ ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଲଗାତାର ଏକ ସିଗନାଲ ଖୋଜିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ କରିଦିଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାଟା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜରମାନେ ଏହି ସେଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ:
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜରମାନେ ୱାଇ-ଫାଇ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍କାନିଂ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଅନୁମତି ହଟାଇବା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
୧୨୦Hz ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ଫୋନ୍ରେ, ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ୬୦Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ କମ୍ ଗରମ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଲଗାତାର ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।