କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ ମ୍ୟାଚରୁ ବାସନ୍ଦ, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ଖରାପ ଭାଷା କହିଲେ ମିଳେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଦଣ୍ଡ! ICC ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କ୍ରିକେଟ୍ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ମିଳେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟକୁ “ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ଖେଳ” ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆର ଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଖରାପ ଓଭର, ଆଉଟ୍ ହେବାର ହତାଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ପରେ ଟିଭିରେ ଶୁଭିଥାଏ।

ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗରମ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ବିଶେଷକରି ଅପମାନଜନକ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଚରଣ ସଂହିତାର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ।

ICC ନିୟମ କ’ଣ: ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ସ୍ତର ୧ଏବଂ ସ୍ତର ୨ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ତର ୧ ରେ ଭର୍ତ୍ସନା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ତଦାରଖ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତର ୨ ଅଧିକ କଠୋର। ଏହି ବର୍ଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା, ଅପମାନଜନକ ଭାଷାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା, ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପମାନିତ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ: ପ୍ରଥମେ, ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ତର ୧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୫୦%ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅପରାଧ ହେଲେ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଘଟଣା ମିଶି ସିଧାସଳଖ ବାସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ରୁ ଜରିମାନା: ଯଦି ଅପରାଧରେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତେଜନା, ଜାଣିଶୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦମୂଳକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେବେ ଏହା ସ୍ତର ୨ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଏହି ବର୍ଗରେ ଦଣ୍ଡ ଟିକେ କଠୋର। ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏକରୁ ଚାରି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ। ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଚାରୋଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ, ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଶବ୍ଦ କଏଦ ହୁଏ: ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ICC ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଯେ ଖେଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଭାଷାର ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହିଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଚରଣର ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଯାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ କ୍ୟାମେରାରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆରେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ କଏଦ ହୁଏ, ତେବେ ରେଫରିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ।

କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଜରିମାନା ଦେଇଥିଲେ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କଏଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି , ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ କିମ୍ବା ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ହେଉ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭାଷା ପାଇଁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ICC ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଖେଳର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ବେଳେବେଳେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।

