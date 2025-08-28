ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଜହ୍ନ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ କରିବେ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଗତକାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନଟି ଗଣେଶ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ନିଷେଧ। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଥରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏକ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ।
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଏହି ଦିନକୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା (ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା) ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗଣେଶଙ୍କର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ, ଛୋଟ ପାଦ ଏବଂ ମୂଷା ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଦେଖି ପରିହାସ କରିଥିଲେ।
ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣକୁ ଅପମାନଜନକ ମନେ କରିଥିଲେ। କ୍ରୋଧରେ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି କେହି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ:
-ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଭୁଲରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
-ଏହି ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣିଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ।
-ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କମ କରିବା ପାଇଁ, ଦହି ଏବଂ ଚିନି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।
-ପରଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କମ ହୋଇପାରିବ।