ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଉକା, ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ ନଖେଳି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭାରତ, କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ …
T20 world cup 2026: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ୧ରେ ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
ସୁପର ୮ରେ, ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କୌଣସି କ୍ୟାରିଓଭର ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ; ସମସ୍ତ ଦଳ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯାଏ। ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖେଳ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର କରିଛି।
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା: ନିକଟରେ, ପ୍ରଥମ ସୁପର୮ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ସୁପର ୮ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ?
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଖେଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ।
ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳି ସେମିଫାଇନାଲରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ: ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଆଧାରରେ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୟୀ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଯଦି ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ?
ଯଦି ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ଦଳ ୩ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ରହିବେ। ବିଜୟ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ, NRR ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନଥିବାରୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶେଷ ଟାଇ-ବ୍ରେକର ହେବ ICC T20I ରାଙ୍କିଙ୍ଗ। ଭାରତ T20I ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।