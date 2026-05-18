ଯଦି କେହି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ତେବେ…’, ବେଙ୍ଗଲରେ ପଥରମାଡ଼କାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ସେହି ଦିନ ସରିଯାଇଛି , ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆହତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି।
Suvendu Adhikari Warning: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର (୧୮ ମେ, ୨୦୨୬) କୋଲକାତାର ପାର୍କ ସର୍କସଠାରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ପଥରମାଡ଼କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହା ପରେ କେହି ଜଣେ ବି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।”
ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାର ପାର୍କ ସର୍କସଠାରେ ରବିବାର (୧୭ ମେ, ୨୦୨୬) ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପଥରମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) ର ଯବାନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପାର୍କ ସର୍କସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅତିକମରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ପଥରମାଡ଼କାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ ସୋମବାର (୧୮ ମେ, ୨୦୨୬) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପାର୍କ ସର୍କସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଆମେ ଏହିଭଳି ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଯଦି ଏହା ପରେ କେହି ଜଣେ ବି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ।’
#WATCH | Kolkata: On yesterday's incident of stone pelting in Park Circus area, West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "Such incidents no longer occur in Kashmir. In Bengal, people had become accustomed to a certain laxity—they felt that the government would not take any action… pic.twitter.com/j0cvU5LLhO
— ANI (@ANI) May 18, 2026
ସେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ‘ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଯଦି କେହି ଏଭଳି କାମ କରେ, ତେବେ ମୋଠାରୁ ଖରାପ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ଦିନ ସରିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆହତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ।’
କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ?
ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଉଥିବା ପଥରମାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ‘କେବେ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ପଥରମାଡ଼ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଧାରା ୩୭୦ ଏବଂ ୩୫A ହଟାଇଦେଲେ, ସେବେଠାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଥରମାଡ଼ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେଠାରେ ଏଭଳି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଥରମାଡ଼କୁ ରୋକି ଦିଆଯିବ। ଏବେ ପୋଲିସ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ (ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା) ସହିତ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଶେଷ ହେଉଛି।’