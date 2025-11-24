Chandra Dosh: ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଚୁଟକୀରେ ଦୂର କରିବ ଏହି ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ସ୍ବୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା କରିଥିଲେ ତପସ୍ଯା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ?
ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବ ଏହି ମନ୍ଦିର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୁଣ୍ଡଳୀର ନଅଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମନ ଶାନ୍ତ କରିବା ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଏବଂ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତି ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହାକୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଶାସକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବୃଷ ରାଶିକୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିକୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳ ରାଶି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମାନ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁସି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭରେ ଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ରାହୁ, କେତୁ କିମ୍ବା ଶନି ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଦାଗ ପରି ହୋଇଥାଏ।
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ମାନସିକ ରୋଗ, ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହିପରି, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାନବ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇପାରିବ।
ମନ୍ଦିର ଯାହା ଦୂର କରିଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ:
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ଏପରି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିବା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ସୋମ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ସୋମନାଥ ରଖାଯାଇଛି।
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୋମନାଥ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ।