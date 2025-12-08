କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କରନ୍ତୁ ଏହା; 99% କମିଯିବ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା

କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଏହା କରନ୍ତୁ

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କୁକୁରକୁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ସହରର ଗଳି ଗଳିରେ ଏବେ କୁକୁରଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ Suo Moto Cognizance  ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର 37 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହେଉଛି ।

ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ, ଯଦି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାବିଜ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ରାବିଜ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ନାୟୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ହେତୁ, ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆଘାତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ହୁଏ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ।

କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବେ

କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ, ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟେ, କୁକୁର କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ, କ୍ଷତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ 99% ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ କ୍ଷତକୁ ଧୋଇବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ ଟ୍ୟାପ ଖୋଲି ପାଣି ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷତ ଯାଗାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କେତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ?

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଆଠ ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଦିନ ହିଁ ଟୀକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ଉଚିତ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାବଧାନତା ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପରେ, ପୋଟାସ୍ କିମ୍ବା ଡେଟଲ୍ ଭଳି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଆଣ୍ଟି-ରାବିଜ୍ ଟିକା (ARV) ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୁକୁର ଗଭୀର କ୍ଷତ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ।

