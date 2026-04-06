ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଉପରେ GST ଲାଗୁହୁଏ, କେତେ କମିଯିବ ତେଲ ଦାମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଗଣିତ

ଯଦି ୨୮% GST ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟିକସ ଗଠନ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଭାଟ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏହି ଇନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ GST ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଏ ତେବେ ଏହା ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

ଆଜିର ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୫-୫୬ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ, ଭାଟ୍ ଏବଂ ଡିଲର କମିଶନ ଯୋଡାଗଲେ, ମୂଲ୍ୟ ୯୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକସ ଆକାରରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଯଦି ୧୨% GST ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ:

ଧରାଯାଉ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ମାତ୍ର ୧୨% GST ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟିକସ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଟିକସ ବୋଝ ପ୍ରାୟ ୬-୭ ଟଙ୍କା ହେବ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୮-୭୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ।

ଡିଜେଲ ପାଇଁ ୧୨% GST ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୭-୬୮ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ୨୮% GST ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ:

ଏବେ ଯଦି ଏକ ଉଚ୍ଚ ହାର ବିଶେଷକରି ୨୮% GST ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ପ୍ରାୟ ୧୫-୧୬ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ହିସାବକୁ ଆଧାର କରି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୭୫-୮୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଏହି ସମୟରେ, ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୭୨-୭୫ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିହାତି ୧୨% GST ହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପରି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।

GSTରେ ତେଲ କାହିଁକି ଶସ୍ତା ହୋଇପାରିବ:

GSTର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା କର ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତା’ପରେ ଏହା ଉପରେ VAT ଯୋଡାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ, GST ଅଧୀନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଏ; ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଟିକସ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଯଦି ଲାଭ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ପରିସରକୁ କାହିଁକି ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ? କାରଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱରେ ରହିଛି।

ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ VAT ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ପାଆନ୍ତି; ଯଦି ଏହି ଉତ୍ସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ODIA PAKHYA I&PR
