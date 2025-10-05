ହମାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ସବୁ ଶେଷ!
ଯଦି ହମାସ ରାଜି ନହୁଏ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ?
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୨୦ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ, ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହମାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହମାସକୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହମାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ନହୁଏ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ହମାସକୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହମାସ ପାଳନ ନ କରେ, ତେବେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।
“କ୍ରୋଧ”ର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। ଯଦି ହମାସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ଗାଜା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ: ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ହମାସ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ନହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ନର୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଯେପରି କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ।”
ଶୁକ୍ରବାର ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବୁ। ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାଁନ୍ତି।”
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଚେତାବନୀରେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବୁ।” ଏହି ଶବ୍ଦଟି ହମାସ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଙ୍କେତ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ: ଏହି ସମୟରେ, ଶନିବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହମାସକୁ ଏକ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ, ନଚେତ୍ ଗାଜା ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।”
ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ସଂଗଠନ ହମାସକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଗାଜା ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ଗାଜା ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ… ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଫୁଟିପାରେ। ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ସେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।
“ହମାସକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କୌଣସି ବିଳମ୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଯେପରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେବ। ଗାଜା ପୁଣି ଏକ ବିପଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ,” ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବୋମାମାଡ଼କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି।
ତଥାପି, ଗାଜାର ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ରାତାରାତି ଗାଜା ସହରରେ ଅନେକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।