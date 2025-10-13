GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ’ଣ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ?
Human On Moon: ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାନ୍ତା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାନବଜାତି ମହାକାଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନର ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିକଟତର ହେଉଛି। ନାସା ଏବଂ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଭଳି ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି?
ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାତ୍ର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ, ଏବଂ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ବିକିରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାନବ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ:ପୃଥିବୀରେ, ଆମ ଶରୀର ୧G ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ଏହା ମାତ୍ର ୦.୧୬G। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହାଡ଼ର ଘନତା ପ୍ରାୟ ୧% ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ମୁହଁ ଫୁଲିବା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଆଖିର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ହୃଦୟ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୁଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବିକିରଣ ବିପଦ: ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପୃଥିବୀର ଓଜୋନ ସ୍ତର କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି। ମହାଜାଗତିକ ବିକିରଣ ଏବଂ ସୌର ଜ୍ୱଳନ ସିଧାସଳଖ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା କର୍କଟ, ଡିଏନଏ କ୍ଷତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ୭୦ ରେମ୍ସ ବିକିରଣ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଶହ ଶହ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା:ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ, ନିଦ୍ରା ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବାସଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୃତ୍ରିମ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ, ବିକିରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବ।