Asia Cup 2025 Final : ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ବାତିଲ ହେଲେ କିଏ ଜିତିବ ଫାଇନାଲ ଟାଇଟଲ ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ନିୟମ …

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଦୁବାଇ : ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଆଜି, ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ହାରିସାରିଛି।

ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଯଦି ବର୍ଷା ଆଜିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ କାହାକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରିବ?

ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ।

ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ACC ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।

ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା ତେବେ ?
ଯଦି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ’ରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।

ଦୁବାଇର ପାଣିପାଗ : ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଦିନ ଦୁବାଇର ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ଅଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଝଡ଼ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ନାହିଁ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୯ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏହା ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

