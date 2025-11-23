ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ, “ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟ ଭାରତ ହାରିଲେ ଚାଲିଯିବ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦ”
ଏହା କ'ଣ ସତ? ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ପଦ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୮୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଟିଭି ଶୋରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ବାସିତ ଅଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଲାଲ-ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ରହିବେ ନାହିଁ।
ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ବାସିତ ଅଲି କହିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ହାରିଥିଲ।”
“ପିଚ୍ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଚାରି ଦିନରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭୁଲ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏପରି ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରୁ ହିଁ ବଲ୍ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।”
“ଏପରି ପିଚ୍ ତିଆରି କରିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପିଚ୍ରେ ଟସ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ପିଚ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା।”
ବାସିତ ଅଲି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୟସୱାଲ ଗୌହାଟିରେ ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ହେଡ୍ ପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ସିରିଜକୁ ସମାନ କରିବ।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ଜାଡେଜା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ।
ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ, ବାସିତ ଅଲି କହିଛନ୍ତି, “ଜାଡେଜା ଭଲ ବୋଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପିଚ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ନେବେ ଯେଉଁଠାରେ ବଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ବଲ୍ କମ୍ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ପିନର ଯିଏ ବଲ୍କୁ ବାୟୁରେ ରଖନ୍ତି, ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରିକି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।”
“ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଟ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ୱିକେଟ୍ ପାଇବେ।”
ବାସିତ ଅଲି ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, “ଯଦି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟ ହାରିଗଲେ ଗୌତମ ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ନାହିଁ।”