ସାହିଦ୍ ଆଫ୍ରିଦି ଖୋଲି କହିଲେ ମନର କଥା… ଯଦି ଭାରତ Asia Cup 2025 ଫାଇନାଲ ହାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କ’ଣ କରିଥାନ୍ତା?

ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଏକ କଠିନ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା। 147 ରନର ପିଛା କରି, ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର 20 ରନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ ତିଲକ୍ ବର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 57 ରନର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ 24 ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ତିଲକ୍ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ସହ 60 ରନର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ।

କରାଚୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜ୍ (IND vs WI) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ରବିବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 5 ୱିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ତଥାପି, ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଜାଣିବା ପରେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଶାହିଦ୍ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ କ’ଣ କରିଥାନ୍ତେ।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା PCB ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପର ଫୋର୍‌ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ କ’ଣ କରିଥାନ୍ତା

ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିଦ୍ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରେ ତେବେ ସେମାନେ କ’ଣ କରିବେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବିଜୟକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆଫ୍ରିଦି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।

ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସେନା କିମ୍ବା ବାୟୁସେନାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସେହି ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ପହଲଗାମ୍ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପିସିବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଇସିସିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା।

ଫାଇନାଲ୍ ଶେଷ ଓଭର
ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଏକ କଠିନ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା। 147 ରନର ପିଛା କରି, ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର 20 ରନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା’ପରେ ତିଲକ୍ ବର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 57 ରନର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ 24 ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ତିଲକ୍ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ସହ 60 ରନର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ।

୧୯ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଦୁବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶେଷ ଓଭରରୁ ୧୦ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହରିସ୍ ରୌଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଓଭରରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍‌ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ବିଜୟୀ ସଟ୍ ମାରି ଭାରତକୁ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଫାଇନାଲ୍‌ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ଅପରାଜିତ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

