ଭାରତରେ ଏତେ ଅଧିକ ବଢି ଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍, ଋଷିଆ ସହ ଗେମ୍ ଖେଳିଲାଣି ଆମେରିକା, ଏବେ କ’ଣ ହେବ?

ଭାରତରେ ଏତେ ଅଧିକ ବଢି ଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍, ଋଷିଆ ସହ ଗେମ୍ ଖେଳିଲାଣି ଆମେରିକା, ଏବେ କ’ଣ ହେବ?
ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IOCର ଅଶୋଧିତ ତୈଳରେ ରୁଷର ଅଂଶ ୨୨ ରୁ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷର ୟୁରାଲ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୪୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଉଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ରୁଷରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IOCର ଅଶୋଧିତ ତୈଳରେ ରୁଷର ଅଂଶ ୨୨ ରୁ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷର ୟୁରାଲ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୪୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଉଥିଲା। ଯାହା ଗତ ମାସରେ ୧.୫ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ରିହାତି ପ୍ରାୟ ୨.୭୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରେ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? କିମ୍ବା ଏହା ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ…
ନିକଟରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତକୁ ରୁଷ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ଘରୋଇ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସତ, ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା…
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର….ଧୋନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ହେଡ଼ କୋଚ! ଆସିଲା ବଡ଼ ବୟାନ, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଭାରତ ରୁଷରୁ କେତେ ତେଲ କିଣେ- ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। ଭାରତ ଏହାର ମୋଟ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇଥାଏ। ୨୦୧୭-୧୮ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ ପାଇଁ ତୈଳ ଆମଦାନୀରେ ରୁଷର ଅଂଶ କେବଳ ୧.୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହା ୩୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ରୁଷରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ତୁର୍କୀରୁ ୬ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ।
ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେବେ ଭାରତକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ, ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତେଲ ରୁଷ ପରି ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ରୁଷ ଭାରତକୁ ରିହାତିରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରେ, କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୦-୧୨ ଡଲାର ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରୟ କରେ। ଯଦି ଏହି ଶସ୍ତା ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୮ ରୁ ୧୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସରକାର କାହିଁକି ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି?- ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭାରତର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ। ଏହା ବାଧ୍ୟବାଧକତା କାରଣ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ତେଲ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଜ୍ଞାନ କାରଣ ଆମେ ରୁଷରୁ ଶସ୍ତା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଉଛୁ, ଯାହା ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ।
ରୁଷରୁ ତେଲ ନ କିଣିବାର ଫଳାଫଳ କ’ଣ ହୋଇପାରେ?- ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନ କିଣେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିପାରିବ।